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çocuklar akbem’de buluşuyor

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Elmalılı çocuklar akbem’de buluşuyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi bünyesinde hizmet veren AKBEM kreşinde çocuklar için okul öncesi eğitimi ile çeşitli sosyal-kültürel aktiviteler düzenleniyor. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde çocuklar eğlenirken öğreniyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR
Zeka geliştirici oyunlar, hikaye anlatımı, kukla, resim boyama, serbest zaman ve birbirinden farklı sanat etkinliklerinin de yapıldığı kreş merkezinde çocukların özgüven ve yaratıcılık kabiliyetleri de ortaya çıkarılıyor. Çocuklar merkezde eğlenirken öğreniyor. Çocuklara yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı sağlayan kreş hizmetleri için başvurular ise devam ediyor.

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Elmalılı çocuklar akbem’de buluşuyor
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