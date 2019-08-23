En ‘hayırlı’ alışveriş

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ANTALYA'DA bir hayırsever, Osmanlı geleneği olan 'zimem defterini' devam ettirerek marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın aldı. Olay Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Adını vermek istemeyen gizemli hayırseverin, market sahibinden tek isteği borçların ödendiğine dair markete bir afiş asması oldu. Sabah borçlarını ödemek için markete gelenlerden bazıları defterinin satın alındığını öğrenince büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Market sahibi Osman Cengiz, bir tanıdıklarının aracılığıyla hayırseverin kendilerine ulaştığını söyledi. Bazı kişilerden uzun süreden beri alacaklarını tahsil edemediklerini dile getiren Cengiz, "Defterin fotoğrafını çekip gönderdik. Anında parayı hesabımıza gönderdi. Kim olduğunu bilmiyoruz, sağ olsun. Defteri çizip rafa kaldırdık. Bizden tek isteği marketin camına borcun ödendiğine yönelik afiş asmamız oldu. Biz de afiyi asıp gösterdik. Borcunu ödemeye gelenler oldu, hem şaşırdılar hem de çok sevindiler. 'Keşke biraz daha alışveriş yapmış olsaydık' diyenler oldu" diye konuştu.