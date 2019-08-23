Göç domatesle tersine döndü

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dünyaya domates ihraç eden Deregümü Köyü, göç vermek yerine göç alıyor. Yaklaşık 12 yıl önce örtü altı domates üretimine başlayan köyde, bin dönümlük arazide sezonda yaklaşık 10 bin ton domates üretiyor. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, "Eskiden gençler asgari ücretli işte çalışmak için köyden kente göçerdi, şimdi tersine döndü. 10 yıl önce bin 700 olan nüfus 2 bini aştı" diye konuştu.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise köyde üretilen domatesin yaklaşık yüzde 30'unun başta Arap ülkelerine olmak üzere ihracata gittiğini vurguladı. Selçuk, Deregümü'nün diğer köylere de örnek olduğunu ifade etti.