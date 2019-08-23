Gündem forvet

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı iyi bir oyun sergilediklerini ve galibiyetle liğe iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Korkmaz, Denizlispor maçının hazırlıklarının devam ettiğini, Amilton'un sakatlığı nedeniyle bu hafta sahaya çıkamayabileceğini aktardı.

PLANLAR 3 PUAN ÜZERİNE

Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini anlatan Korkmaz, "Galatasaray'ı yenerek iyi takım olduklarını gösterdiler. Çok iyi oyuncuları var. Her maç gibi bu da zor bir karşılaşma olacak. Hafta sonu taraftarımızla beraber, güzel oyun, iyi mücadele sonunda gülen taraf biz oluruz diye düşünüyoruz. Oyun planımızı, taktik anlayışımızı hafta sonuna göre düzenlemeye başladık" dedi. EREN TAKIMA KATKI VERECEK

Önceki gün Japonya'dan transfer edilen Eren Albayrak'la ilgili görüşlerini de aktaran tecrübeli teknik adam, "Eren Albayrak iyi bir oyuncu. Medipol Başakşehir'de oynarken sakatlık sorunları olan bir oyuncuydu. Japonya'da sürekli oynadı. Çok düzgün ve iyi bir profesyonel oyuncu. Bize katkısı olacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.