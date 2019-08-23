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Takma dişlerden izi sürülüyor

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Takma dişlerden izi sürülüyor
ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, 14 gün önce kaybolan 64 yaşındaki Abdulkadir Kızılgül için iz köpekleri devreye girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'ne bağlı iz takip köpeği 'Kuşka' ve kadavra arama köpeği 'Melo' Kemer'e getirildi. Yaşlı adamın evinde yapılan eşya aramasında en özel ve başkasının dokunmadığı eşya olarak takma dişler alındı. Köpekler, takma dişlerin kokusu üzerinden kayıp adama ulaşmaya çalışıyor. 64 yaşındaki Kızılgül sağlık ocağına gitmek üzere 8 Ağustos tarihinde evinden çıktığı ve o günden beri haber alınamadığı öğrenildi. Ağabeyi Mehmet Kızılgül kayıp kardeşinin ilanlarını görünür yerlere astığını anlattı.
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Takma dişlerden izi sürülüyor
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