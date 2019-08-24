5 araca çarptı ‘öptüm’ dedi

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Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak aralarında ekip otosunun da bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile çarpıp kaçma ihbarı üzerine inceleme yapan polis ekipleri, 07 MUU 14 plakalı otomobili tespit etti.Cadde ve sokaklarda önlem alan ekipler, Rüya E.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki 4 otomobile daha çarparak hasa- ra neden oldu. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Rüya E., Belediye Caddesi'nde bir polis aracına da çarparak durdu. Polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Rüya E., kendisini otomobiline kilitledi.Rüya E., bir süre sonra sıcaktan bunalınca araçtan indi. Sıcaktan bunalan ve aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rüya E., çimenlerin üzerine uzandı. Kaza yaptığını kabul etmeyen Rüya E., "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi. Polis ekipleri kendinden geçen Rüya E.'nin yüzünü soğuk su ile yıkayıp, ardından karton parçasıyla serinletmeye çalıştı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Rüya E., hastaneden de kaçmaya çalıştı. Rüya. E. yakalanarak tedaviye alındı. Alkol komasına girdiği belirlenen Rüya E.'nin tedavisi sürüyor.