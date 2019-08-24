Alanya futboluna Hollanda modeli

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA Belediyesi, Alanya Belediyespor, Alis Futbol Organizasyon Marcel Boonstra ve Vanenburg Akademi ortaklığıyla gerçekleştirilen futbol projesi sona erdi. Antrenör eğitimi ile başlayan program, çocuklara ve genç yeteneklere yönelik teknik eğitim, Alanya Belediyesi Kestel Spor Tesislerinde gerçekleşti. Eğitime, Hollandalı antrenörlerden Jan Van Staa ve uzun yıllar Şükrü Akyar eşlik etti.Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, bundan sonraki süreçte bu eğitimlerin daha sık tekrarlanacağını, Alanya Belediyespor antrenör ve futbolcu adaylarının Hollanda sistemine alışacağını kaydetti.