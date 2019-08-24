Alanya futboluna Hollanda modeli

ALANYA Belediyesi, Alanya Belediyespor, Alis Futbol Organizasyon Marcel Boonstra ve Vanenburg Akademi ortaklığıyla gerçekleştirilen futbol projesi sona erdi. Antrenör eğitimi ile başlayan program, çocuklara ve genç yeteneklere yönelik teknik eğitim, Alanya Belediyesi Kestel Spor Tesislerinde gerçekleşti. Eğitime, Hollandalı antrenörlerden Jan Van Staa ve uzun yıllar Şükrü Akyar eşlik etti. Genç yetenekler, Hollanda Milli Takımı, Ajax ve PSV'de uzun yıllar futbol oynayan ve sayısız başarıya imza atmış olan yıldız oyuncu Gerald Vanenburg'la antreman yaparak yeni beceri kazandı.
Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, bundan sonraki süreçte bu eğitimlerin daha sık tekrarlanacağını, Alanya Belediyespor antrenör ve futbolcu adaylarının Hollanda sistemine alışacağını kaydetti.