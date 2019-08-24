Antalya’da şiir gibi buluşma

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ŞİİRLERİN Efendisi ismiyle tanınan Sinan Coşkun, Antalya'nın Lara Bölgesi'nde yer alan bir mekanda hayranlarıyla buluştu.Kısa süre önce 'Yarasın' ismini taşıyan şiir kitabıyla güçlü bir yükseliş yakalayan Coşkun, hayranlarına en sevilen şiirlerini okudu. Organizasyonun gerçekleştiği mekanın sahibi Tolga Sungur, "Sinan Coşkun gibi değerli bir ismi ağırlamak bizim için muhteşem bir duygu. Bu geceye ilgi gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Coşkun, gecede davetlilerle sohbet ettti.