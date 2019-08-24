Antalya’ya havadan tanıtım

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ANTALYA'DA bu yılın turizmde 'Aspendos' yılı ilan edilmesinin ardından Aspendos Antik Tiyatrosu ile ilgili kısa tanıtım film hazırlamak için çalışma başlatan Fraport TAV Antalya Havalimanıyönetimi, projenin kapsamını genişletti. Kısa film projesi, Antalya'nın gelenine yayıldı. Antalya destinasyonunun sadece kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermeyi hedefleyen ikinci videonun hazırlanması tam 1.5 yıl sürdü.Fraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya'da, dört mevsimde yapılan sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı film için havadan ve karadan çekimler yaptıklarını söyledi. Geniş bir zamana yayılarak çekilen filmlerin yurt içinde farklı noktalarda yayınlanmaya başladığını belirten Yılmaz, havalimanının resmi internet sitesi ile resmi sosyal medya hesapları üzerinden de filmlerin izlenilebildiğini, video paylaşım sitesi YouTube'da da en çok izlenen videolar arasına girdiğini kaydetti.