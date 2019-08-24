Bayram dönüşü kıyım

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Antalya'da CHP'li belediyelerde işçi kıyımları devam ederken bazı belediyeler işten çıkarmalarda yazılı tebligat yerine telefon hattı kullanmaya başladı. Döşemealtı Belediyesi, '444' lü bir hat kiralayarak 'ALO KOVULDUN' hattı kurdu. Dömelealtı Belediyesi görevlilerince önceki günden itibaren '444 0 507' nolu hattan aranan 70 kişiye, iş akitlerinin fesih edildiği bildirildi. İşçileri telefon mesajı ile kapı dışarı bırakan belediye, basına çıkmamaları konusunda da uyardı. Basına çıkmayanları önümüzdeki günlerde yeniden işe alacağını vadeden CHP'li yönetim, gazete ve televizyonlara çıkanları ise kesinlikle geri işe almayacağını duyurdu. İşçiler, belediyenin bu tavrı karşısında şoke oldu.İşten çıkardığı işçiler belediye önünü gelerek protesto eylemi yaptı. Sokağa atıldıklarını belirten işçiler, "Şoktayız. Bayramı dönüşü sokağa atıldık. Martın sonu bahardır dediler, bize cehennemi yaşattılar" diye tepkilerini dile getirdi. CHP'nin seçimler öncesinde kendisini işçinin ve çalışanın dostu olarak tanıttığına dikkat çeken Döşemealtılılar ise, "CHP zihniyetinin iki yüzlü olduğu gün yüzüne çıktı. Kendilerini emekten ve alın terinden yana olarak tanıtanların işçi düşmanı olduğu ortaya çıktı. Kimse onlara güvenmiyor" dedi. Vatandaşlar CHP'li Başkan Turgay Genç'e tepki gösterdi.Antalya'nın CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde de işçi kıyımının ardı arkası kesilmiyor. Belediye Başkan Muhittin Böcek'in, göreve başladığından itibaren 100 günlük icraat toplantısında, 142 kişinin işten çıktığını bunlardan sadece 12'sini kendilerinin çıkardığını açıklamasının doğru olmadığı ve her gün işten çıkarmalara bir yenisinin eklendiği ortaya çıktı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANTEPE İnşaat Ticaret A.Ş.'de Boğaçayı Asfalt ve Mekanik Tesisleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır tehlikeli madde TIR şoförlüğü yapan Abdurrahman Atılmaz, personel fazlalığı nedeniyle işten çıkartıldı. Lisede okuyan iki kızı bulunan Atılmaz, kızlarının eğitim masraflarını nasıl karşılayacağını düşündüğünü söyledi. Şirkette çalışan 15 şoför nedeniyle bütçenin yetersiz kaldığının gerekçe gösterilerek çıkışının verildiğini anlatan Atılmaz, "Bana biz halkın parasını koruyoruz dediler. İki yıllık tazminatımı toplu iş sözleşmesine göre değil belediyenin belirlediği oranda yarısını vereceklermiş. Beni okullar açılmadan önce aç ve açıkta bıraktılar" diye konuştu.Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Başkan Böcek'in işten çıkarttığı çalışan sayısını 12 olarak göstermesinin büyük bir yalan olduğunu belirtti. Kandil, "Belediye şirketlerinden ANTEPE'de 17, ANET'ten 9, EKDAĞ'dan 15 ve Ulaşım A.Ş'den 100 kişinin işten çıkartıldı. Böcek belediye başkanı olduğunu idrak edemedi. ASAT'ta ve farklı yerlerde sürülen arkadaşlarımızın haddi hesabı yok. Çıkışı verilen arkadaşlarımız için biz 100'den sonra saymayı bıraktık" ifadelerini kullandı.