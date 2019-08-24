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Bucak’ta güneş enerjisi atağı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Bucak’ta güneş enerjisi atağı
SON bir hafta içinde çiftçilere yönelik 110 kW gücündeki güneş enerjisi santralinin hizmete girdiği Burdur'un Bucak ilçesinde, yatırım atağı sürüyor. Bucak Organize Sanayi Güneş Enerji Santrali hizmete girdi. 6 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan güneş enerjisi santrali 380 Kw elektrik üretiyor.

KABUĞUNA SIĞMIYOR
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen projenin açılışını Burdur Valisi Hasan Şıldak yaptı. Şıldak "Organize Sanayi Bölgesi son derece iyi gelişen sağlam adımlar atan ve gelişmesini aslında kabuğuna sığmayan bir yapıyla devam ettiren bir görünüm arz ettiriyor" diye konuştu. Açılışa, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ile Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da katıldı.
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Bucak’ta güneş enerjisi atağı
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