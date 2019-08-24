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Çocuklar anneleri için ağladı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Çocuklar anneleri için ağladı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Şengül Barutçu (42) yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

TABURCU EDİLDİ
Kazada sürücü Barutçu, araçta bulunan çocukları Yusuf (8) ve Oğuz (6) Barutçu ile Adem Yiğit (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit ve çocukların tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
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Çocuklar anneleri için ağladı
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