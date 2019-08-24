Denizlıspor’u gençler vuracak

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gençlerle tecrübeli isimlerin harman edilerek kadro oluşturulacağı maç öncesi, Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular,Diğer grup iseAntrenmanı, haftalık yönetim kurulu toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirenTakımı yakından takip erden Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası da olan Fikret Öztürk, son günlerde