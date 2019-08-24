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Denizlıspor’u gençler vuracak

Ligin 2.haftasında Denizlispor ile evinde oynayacak olan Antalya, İzmir ekibini gençlerle ve tecrübeli isimlerle avlayacak

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Denizlıspor’u gençler vuracak
Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gençlerle tecrübeli isimlerin harman edilerek kadro oluşturulacağı maç öncesi, Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde hücum-savunma taktikleri çalıştı. Diğer grup ise U19 takımından gelen oyuncularında katıldığı taktiksel antrenman yaptı.

BABA YAKIN TAKİPTE
Antrenmanı, haftalık yönetim kurulu toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiren Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Takımı yakından takip erden Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası da olan Fikret Öztürk, son günlerde eski başkan ile yaşanan gergin ortamı yumuşatmak için devreye girdiği öğrenildi.
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Denizlıspor’u gençler vuracak
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