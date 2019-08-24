Şimşek paşa’ya pusu kuracak

Aytemiz Alanyaspor bugün evinde ligin ikinci maçında Kasımpaşa'yı bugün konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı ise hakem Serkan Tokat yönetecek. Akdeniz ekibi, bu sezon ilk kez çıkacağı taraftarı önünde serisine devam etmek istiyor.
3'ER GALİBİYET ALDILAR
A. Alanyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı. Turuncu-yeşilliler, 12 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa 10 gol kaydetti.
Ligin ilk haftasında Aytemiz Alansapor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u Cisse'nin son dakikalarda attığı 1-0 golle mağlup etmişti. Kasımpaşa ise kendi evinde lige 1 puanla başladı.
Lacivert-beyazlı ekip, Trabzonspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin tek golünü yeni transfer Aytaç Kara attı.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Turuncu-yeşillilerde Lokman Gör'ün dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
SÜRPRİZ KADRO ÇIKABİLİR
Aytemiz Alanyaspor'un bugün maça sürpriz bir kadro ile çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un dünkü antrenmanda golcülere kafa, kalecilere de uzaktan gelebilecek şut çalışması yaptırması dikkat çekti.
Başarılı teknik adamın basına kapalı antrenmanlarda sürpriz isimleri kadroda denemesi bugünkü karşılaşmada bazı sürpriz isimlere ilk 11'de yer vereceğinin işareti oldu.