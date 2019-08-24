Şimşek paşa’ya pusu kuracak

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor bugün evinde ligin ikinci maçında Kasımpaşa'yı bugün konuk edecek.Müsabakayı ise hakem Serkan Tokat yönetecek. Akdeniz ekibi, bu sezon ilk kez çıkacağı taraftarı önünde serisine devam etmek istiyor.A. Alanyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı. Turuncu-yeşilliler,Ligin ilk haftasında Aytemiz Alansapor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'uLacivert-beyazlı ekip, Trabzonspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin tek golünü yeni transfer Aytaç Kara attı.Turuncu-yeşillilerde Lokman Gör'ün dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Aytemiz Alanyaspor'un bugün maça sürpriz bir kadro ile çıkması bekleniyor.Başarılı teknik adamın basına kapalı antrenmanlarda sürpriz isimleri kadroda denemesi