Yörük efeler şenlendirdi

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye'nin değişik illerinden Yörük- Türkmen derneklerinin katılımıyla 'Yörük Yareni' etkinliği düzenlendi. Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri iş birliğiyle Seki Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda vatandaş yöresel kıyafetleriyle katıldı. Etkinlikte cura, sipsi, tırnak kemane gibi yöresel çalgılar çalındı. Kıvrak ve ağır zeybek, çömlek kırdıran gibi geleneksel oyunlar sergilendi.Yörük yareninde, Muğla, Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Manisa, İzmir ve Afyon'daki Yörük derneklerinden katılımcılar da yer aldı. Mahallenin meydanında etkinlik alanı olarak belirlenen Zümrüt Çayırı'na kortej eşliğinde yürüyen, yöresel kıyafetli kadın, erkek ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Yöresel sanatçıların şarkılar söylediği programda, Yörük kültürüne özgü halk oyunları da sergilendi. Efe Yörüklerin sergilediği Batı Anadolu yöresine özgü zeybek oyunu da vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Uzun süre alkışlanan efelere, sahneye çıkan vatandaşlar da eşlik etti. Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak Yörük kültürünü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.