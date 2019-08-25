Antalya’nin tatil ve gezi rotaları

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometre sahil şeridiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlarken doğası ve tarihi ile büyülüyor. Doğuda Alanya, Side ve çevresi, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, batıda ise Konyaaltı, Beldibi, Göynük, Kemer, Tekirova, Çamyuva, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Kekova, Kaş, Kalkan ve Patara tatil beldeleriyle öne çıkıyor.Butik tarzdaki ağaç ev pansiyonlarından lüksün sınır tanımadığı villalara, 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde her segmentine kadar uygun tatil seçeneği sunan Antalya'da, otel dışına çıkıp birçok aktiviteye katılmak mümkün. Yüzlerce plaj ve cennet koyu, tarihi antik kentleri, şelaleleri, kanyonları ve diğer doğal alanlarıyla Antalya, Türkiye'nin en gözde merkezi olma özelliğini korumaya devam ediyor.