Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’nin tatil ve gezi rotaları

’nin tatil ve gezi rotaları

’nın 640 kilometrelik sahil şeridinde tatilciler için birbirinden güzel ve ilginç gezi rotaları oluşturuluyor

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Antalya’nin tatil ve gezi rotaları
Antalya, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometre sahil şeridiyle, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlarken doğası ve tarihi ile büyülüyor. Doğuda Alanya, Side ve çevresi, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, batıda ise Konyaaltı, Beldibi, Göynük, Kemer, Tekirova, Çamyuva, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Kekova, Kaş, Kalkan ve Patara tatil beldeleriyle öne çıkıyor.

TARİH, DENİZ, GÜNEŞ
Butik tarzdaki ağaç ev pansiyonlarından lüksün sınır tanımadığı villalara, 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde her segmentine kadar uygun tatil seçeneği sunan Antalya'da, otel dışına çıkıp birçok aktiviteye katılmak mümkün. Yüzlerce plaj ve cennet koyu, tarihi antik kentleri, şelaleleri, kanyonları ve diğer doğal alanlarıyla Antalya, Türkiye'nin en gözde merkezi olma özelliğini korumaya devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’nin tatil ve gezi rotaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN