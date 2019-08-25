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Dikkatsizlik can alıyordu

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019
Dikkatsizlik can alıyordu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde motosikletin aynı istikamette seyir halindeyken aniden 'U' dönüşü yapan ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KASK TAKMAMIŞ
Kaza, Ilıca-Kumköy Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Sarıoğlu'nun kullandığı 07 LNY 84 plakalı motosiklet 'U' dönüşü yapmaya çalışan Alman Simone Ingrıd Fischbach'ın kullandığı 07 MA 1302 plakalı araca çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücüsü Sarıoğlu ve otomobil sürücüsü Fischbach yaralandı. Başında kask olmadığı için ağır yaralanan Sarıoğlu, Alanya'daki bir hastaneye sevk edildi. Fischbach ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Dikkatsizlik can alıyordu
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