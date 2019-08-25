Evde ilk heyecan

Antalyaspor, 2019-2020 sezonunda bugün kendi evinde ilk maçına çıkıyor. Rakip, bu sezon yeniden Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor... Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0'lık skorla devirerek sezona iyi başlayan Antalyaspor, ilk maçta kendi evinde son şampiyon Galatasaray'ı mağlup eden Y. Denizlispor'u ağırlayacak. Akrep, bu maça birlikte tam 99 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak.
YENİLER BU HAFTA OLMAYACAK
Kadrosunu güçlendirmeye devam ederek sezona 'merhaba'
diyen Antalyaspor'da hafta içinde transferleri gerçekleşen Eren Albayrak
ve Gelson Dala
forma giymeyecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Amilton ise son 4 antrenmanda takımla birlikte çalışmaya başladı.
Kararı teknik direktör Bülent Korkmaz verecek. Antalyaspor'da cezalı oyuncu ise bulunmuyor. DENİZLİSPOR MORALLİ
9 yıl sonra yeniden Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor ise flaş bir sonuçla lige başlamıştı. Son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip moralli bir başlangıç yaptı.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Yukatel Denizlispor'da da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Antalya Stadı'nda Saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
77'NCİ RANDEVU
ANTALYASPOR ile Yukatel Denizlispor, bugün resmi maçlarda 77'nci kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 76 maçın 29'unu Antalyaspor, 26'sını ise Denizlispor kazandı. İki takım 21 maçta da yenişemedi. Denizlispor, Antalyaspor'a karşı son galibiyetini, 31 Ağustos 2008 tarihinde oynanan maçta elde etmişti. İki takım arasındaki son 6 maçın 4'ünü ise Antalyaspor kazandı, 2 maç berabere bitti.
36 YILLIK ÜSTÜNLÜK
DENIZLISPOR, Antalyaspor'u Antalya'da 36 yıldır yenemiyor. İki takım arasında Süper Lig'de Antalya'da oynanan 12 maçın 7'sini Antalyaspor kazanırken, 4'ü berabere tamamlandı. Denizlispor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Denizlispor, Antalya'da son galibiyetini 27 Kasım 1983'te 2-1'lik sonuçla elde etmişti.