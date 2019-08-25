Evde ilk heyecan

77'NCİ

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, 2019-2020 sezonunda bugün kendi evinde ilk maçına çıkıyor. Rakip, bu sezon yeniden Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor...Kadrosunu güçlendirmeye devam ederek sezonadiyen Antalyaspor'da hafta içinde transferleri gerçekleşenveforma giymeyecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayanKararı teknik direktör Bülent Korkmaz verecek. Antalyaspor'da cezalı oyuncu ise bulunmuyor. DENİZLİSPOR MORALLİ9 yıl sonra yeniden Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor ise flaş bir sonuçla lige başlamıştı.Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Yukatel Denizlispor'da da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.ANTALYASPOR ile Yukatel Denizlispor, bugün resmi maçlarda 77'nci kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 76 maçın 29'unu Antalyaspor, 26'sını ise Denizlispor kazandı. İki takım 21 maçta da yenişemedi. Denizlispor, Antalyaspor'a karşı son galibiyetini, 31 Ağustos 2008 tarihinde oynanan maçta elde etmişti. İki takım arasındaki son 6 maçın 4'ünü ise Antalyaspor kazandı, 2 maç berabere bitti.DENIZLISPOR, Antalyaspor'u Antalya'da 36 yıldır yenemiyor. İki takım arasında Süper Lig'de Antalya'da oynanan 12 maçın 7'sini Antalyaspor kazanırken, 4'ü berabere tamamlandı. Denizlispor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Denizlispor, Antalya'da son galibiyetini 27 Kasım 1983'te 2-1'lik sonuçla elde etmişti.