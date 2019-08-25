Gizemli güzellik

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Kaleköy, tarihi ve doğal yapılarıyla ziyaretçileri etkiliyor. Sabah kuş cıvıltıları ve dalga sesleriyle uyanmak isteyenlerin tercih ettiği Kaleköy, Türkiye'de kara ulaşımının olmadığı ender yerler arasında yer alıyor. Kaleköy, Türkiye'de karada olup da karayolu ulaşımı olmayan ender güzelliklerden.Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan ve eski adı Likya Birliği'nin en küçük kentlerinden Simena Antik Kenti olan, bugünkü adıyla Kaleköy, Türkiye'de farklı ve gizemli bir güzelliği barındırıyor. Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla kadar dayanan Kaleköy, yapılaşmanın yasak olduğu Birinci Derece Tarihi ve Doğal SİT konumunda. Denizin içindeki Likya Lahdi, Türkiye'nin tanıtım simgesi. Kıyıdaki balıkçı lokantaları denizle iç içe. Lokantalar ve pansiyonlar çiçeklerle, begonvillerle süslenmiş. Dar sokaklardan tırmanarak kaleye çıkılabiliyor. Kaleye çıkılan merdivenlerden zirveye kadar ulaşılabiliyor.