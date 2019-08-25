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Kamp yasak ama takan yok

’nın Konyaaltı sahilinde kamp yapmak yasak olmasına rağmen plajın denetimsiz bölümü çadırcı tatilciler tarafından istila edildi. Çadırların çirkin görüntüsünün yanı sıra kullanıcılarının çevre kirliliğine yol açması tepki çekti

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019
Kamp yasak ama takan yok
ANTALYA'NIN Konyaaltı sahilinin 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' dışında kalan bölümleri çadır kampı kuran vatandaşlar tarafından istila edildi. Tatiline bedavaya getirmek isteyenlerin oluşturduğu görüntü tepki çekmeye başladı. Kamp alanları dışında çadır kurulmasının yasak olduğu bölgelerde konaklayanlar, vatandaşların sahili kullanmasına engel olurken su, tuvalet ve duş bulunmaması çevre kirliliğine neden yol açıyor.

ÇÖPLÜĞE DÖNÜYOR
Konyaaltı sahiline kumsalların üstüne rast gele kurulan çadırlarda yaşayanların kişisel ihtiyaçlarını kumsalın üzerinde gidermesi tepkileri artırdı. Vatandaşlar, "Çadırı kuran kişi bütün pisliğini kumsala bırakıyor. Tuvalet ihtiyacını denize yapıyor. Özellikle Büyük Liman tarafında kumsala sabah erken gidildiğinde insanın midesini bulandıran manzara ile karşılaşılıyor. Bu insanları kimse denetlemiyor. Sahile gelen isteyen istediği gibi yaşıyor" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, denetimsiz bölgedeki çirkin görüntünün kaldırılmasını istedi.
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Kamp yasak ama takan yok
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