Kamp yasak ama takan yok

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ANTALYA'NIN Konyaaltı sahilinin 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' dışında kalan bölümleri çadır kampı kuran vatandaşlar tarafından istila edildi. Tatiline bedavaya getirmek isteyenlerin oluşturduğu görüntü tepki çekmeye başladı. Kamp alanları dışında çadır kurulmasının yasak olduğu bölgelerde konaklayanlar, vatandaşların sahili kullanmasına engel olurken su, tuvalet ve duş bulunmaması çevre kirliliğine neden yol açıyor.Konyaaltı sahiline kumsalların üstüne rast gele kurulan çadırlarda yaşayanların kişisel ihtiyaçlarını kumsalın üzerinde gidermesi tepkileri artırdı. Vatandaşlar, "Çadırı kuran kişi bütün pisliğini kumsala bırakıyor. Tuvalet ihtiyacını denize yapıyor. Özellikle Büyük Liman tarafında kumsala sabah erken gidildiğinde insanın midesini bulandıran manzara ile karşılaşılıyor. Bu insanları kimse denetlemiyor. Sahile gelen isteyen istediği gibi yaşıyor" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, denetimsiz bölgedeki çirkin görüntünün kaldırılmasını istedi.