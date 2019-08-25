Kartal göz takipte

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren polis helikopteri, emniyetin tüm birimlerinin operasyonuna destek veriyor. Polisin 'Kartal Gözü' olarak bilinen helikopter, 20 kilometreye kadar görüntü alabiliyor, 3 kilometreden yüz, 8 kilometreye kadar plaka tanıyabiliyor. Gece ve gündüz aktif olabilen lensleriyle tüm birimlere ekipleri destek veriliyor. Asayiş, arama, kurtarma, takip, keşif ve trafik denetimi yapılan helikopter timi 2 dakikada göreve hazır oluyor.Her biri 550 beygirlik iki motoru bulunan helikopterleri üstün kılan asıl özelliği, 1 milyon 200 bin dolarlık 'flir' denilen küre şeklindeki çok fonksiyonlu kameraları. 'Kartal göz' olarak da bilinen kamera, gündüz elektro optik, gece ve düşük ışık çekimlerinde low light, arazide canlı insan veya sıcak cisim tespitinde termal ve sisli havalarda swır olmak üzere 4 farklı tip lenslerin kombinasyonundan oluşuyor.Antalya semalarında her gün 2 saat tur atan 'Kanat' kod adlı 'Kartal Göz', asayiş ve trafik uygulama noktalarındaki ekiplere destek verirken, denizde Sahil Güvenlik ve deniz polisinin denetim için yanaştığı teknelere de projektör tutuyor. Helikopterin en büyük özelliklerinden bir diğeri ise, toplumsal ve benzeri olaylarda havadan çektiği görüntüyü anında MOBESE'ye aktarması. Antalya polisinin göz bebeği helikopter, narkotik operasyonlarına da hava desteği sağlıyor. Özellikle kentte uyuşturucunun merkezi olarak bilinen Zeytinköy operasyonlarında havadan yaptığı gözlem ile operasyonlara damgasını vuruyor.