Kumda şifa arıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar ve turistler plaj ve su parklarına akın ederken, ayaklarında romatizma, kireçleme, eklem ağrıları olan vatandaşlar Lara bölgesindeki kumlarda şifa arıyor.Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve eklem ağrısı, kireçlenme, romatizma gibi rahatsızlıkları olan çoğunluğu kadın olan vatandaşlar Antalya'nın ince kumu ile ünlü Lara sahilinde kendilerini sıcak kuma gömerek şifa arıyor. Eylül ayına kadar Lara bölgesindeki ormanlık alana çadır kuran romatizma hastaları burada sıcak kuma yatıyor. Bir sezonda ortalama 5 bin kişinin kumlarda şifa aradığı belirtiliyor. 45 derece kızgın güneşin altında alev sıcağında kumsalda saat 11.00 ile 15.00 arasında yatanların sayısı artıyor.