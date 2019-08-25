Melekler sezonu açtı

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Avrupa'da hentbolun iki numaralı kupası EHF Kupası, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yeni sezonu açtı.Muratpaşa'da Antalya'nın çocuklarını organize ederek çok iyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Belediye Başkanı Ümit Uysal,diye konuştu. Doğa Koleji Başdanışmanı Ata Özer ise Muratpaşa Belediyesi ve Doğa Koleji'nin ortak bir hedefte buluştuğunu söyledi.ŞAMPİYONLUK GELECEKSağlanan eğitim bursuyla lise düzeyinde eğitimlerine Doğa Koleji'nde devam ederek hem kolejin lise takımında hem de Muratpaşa Belediyespor'da ter dökecek