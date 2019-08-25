Melekler sezonu açtı

Avrupa'da hentbolun iki numaralı kupası EHF Kupası, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yeni sezonu açtı. Paşa'nın Melekleri'nin töreninde Muratpaşa Belediyespor'un hentbolda Doğa Koleji ile işbirliğinin ilk imzaları da atıldı.
Muratpaşa'da Antalya'nın çocuklarını organize ederek çok iyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Çağrımız çok açık, doğru tesisleşmeyle bizim çocuklar en krallını, en iyisini yapar. Şimdi Doğa Koleji'yle yapılan işbirliğiyle lise takımları düzeyinde dünya standardında sonuçlar alacağız"
diye konuştu. Doğa Koleji Başdanışmanı Ata Özer ise Muratpaşa Belediyesi ve Doğa Koleji'nin ortak bir hedefte buluştuğunu söyledi. Bu hedefin milleti kurtaracak olanın sadece ve sadece gençler olduğuna inançla özüne dönmek olduğunu belirten Özer, hentboldaki bu işbirliğinin Antalya'ya liseler arasında bir dünya kupası kazandıracağına inancının tam olduğunu söyledi.
ŞAMPİYONLUK GELECEK
Sağlanan eğitim bursuyla lise düzeyinde eğitimlerine Doğa Koleji'nde devam ederek hem kolejin lise takımında hem de Muratpaşa Belediyespor'da ter dökecek 17 yaşındaki Sinem Yapıcı, Burcu Özdemir, Gizem Yapıcı, Berfin Şen, Özlem Taşkın, Saliha Hatun Çelik, Berivan Kuş ve 18 yaşındaki Hatice Gürler'le sözleşme imzalandı. Sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi için poz verildi.