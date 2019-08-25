Şehit için gaza bastılar

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına düzenlenen Süper Enduro Yarışı, 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla yapıldı. Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen yarışlarda 50 sporcu, Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda oluşturulanYarışta, 'Hobi 1' kategorisinde İsmail Cantekin, 'Hobi 2' kategorisinde Şaban Özdemir, 'Genç' kategorisinde Kemal Durusoy, 'Usta' kategorisinde Gökhan Kart, 'Veteran' kategorisinde İbrahim Duraman, 'Prestij ve GP' kategorisinde ise Emre Coşar birinci oldu. Yarışın ardından, özel olarak yaptırılan üzerinde Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın fotoğrafının bulunduğu kupalar, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile kardeşleri tarafından verildi. Şehit babası Ramazan Ağır, "Oğlum eve gelişinde büyük bir bayrak getirirdi.demiştim. O da bana, 'Baba bayrak aşktır' demişti. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.