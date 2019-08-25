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Şehit için gaza bastılar

Şehit anısına düzenlenen , 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Şehit için gaza bastılar
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına düzenlenen Süper Enduro Yarışı, 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla yapıldı. Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen yarışlarda 50 sporcu, Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda oluşturulan bin 150 metrelik parkurda, toprak tepelerin, kütüklerin, kamyon lastiklerinin, odun parçalarının üzerinden ve kayalıkların arasından geçti.

ÖDÜLLERİ BAŞKANDAN
Yarışta, 'Hobi 1' kategorisinde İsmail Cantekin, 'Hobi 2' kategorisinde Şaban Özdemir, 'Genç' kategorisinde Kemal Durusoy, 'Usta' kategorisinde Gökhan Kart, 'Veteran' kategorisinde İbrahim Duraman, 'Prestij ve GP' kategorisinde ise Emre Coşar birinci oldu. Yarışın ardından, özel olarak yaptırılan üzerinde Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın fotoğrafının bulunduğu kupalar, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile kardeşleri tarafından verildi. Şehit babası Ramazan Ağır, "Oğlum eve gelişinde büyük bir bayrak getirirdi. 'Her gelişinde eve bayrak mı getirilir?' demiştim. O da bana, 'Baba bayrak aşktır' demişti. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.
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Şehit için gaza bastılar
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