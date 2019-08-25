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Teleferik ile zirveye 300 bin kişi

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Teleferik ile zirveye 300 bin kişi
ANTALYA'NIN Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin en önemli alternatif turizm merkezlerinden birisi olan Olympos Teleferik rekora koşuyor. 2007 yılında hizmete geçen teleferik bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor. Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, bu sene rekora doğru ilerlediklerini dile getirerek "Ağustos ayı sonlarına geldiğimiz bu günlerde 200 bin kişi sayısını geçtik. Yılsonunda 300 bin kişi sayısının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Her gün 2-3 bin kişiyi zirveye taşıyoruz" diye konuştu.

MANZARA ÇEKİYOR
Teleferik, 12 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından misafirlerini 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaştırıyor. Misafirler, yolculuk süresince Phaselis, Olympos, Antalya ve Kemer'in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalıyor.
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