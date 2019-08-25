Yavru kedilerle sefere çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan 48 yaşındaki Filiz Karatepe, engelli ve yavru olduğu için evde bırakamadığı 2 kediyi her gün yanına alarak sefere çıkıyor. Şoför Filiz'i takdir eden yolcular, kedilere ise ilgi gösteriyor.Çoğunluğunu sokakta yaralı bulduğu 15 kedi ile 5 köpeği evinde besleyen Karatepe, yaralı hayvanları bulanların genellikle ilk aradığı kişi olduğunu söyledi. Gözleri görmeyen yavru ve bacağı felçli kediyi çevresindekilerin kendisine teslim ettiğini belirten şoför Karatepe, hayvanları veterinerde tedavi ettirdikten sonra evine getirdiğini belitti. Evde bakacak kimsesi olmadığı için kedileri yanında taşıyan Karatepe, otobüste şoförlük yaptığı sırada da kedileri koyduğu sepeti şoför koltuğunun yanındaki boşlukta taşıyor. Filiz Karatepe, "Yasak ama bu da bir hitilaç. Yolcular da çok mutlu oluyor" dedi.