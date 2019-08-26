2 sezonda 460 kişiyi kurtardılar

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Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Konyaaltı sahilinde tatilcilerin hayatlarını emanet ettikleri cankurtaranlar 2018 yılında 180, 2019 yılında ise 280 olmak üzere toplam 460 kişiyi kurtardı. Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda görev yapan ALSE'ye bağlı cankurtaranlar son 6.5 kilometrelik sahil alanında sadece Kurban Bayramı döneminde bile 106 kişiyi Azrail'in kollarından çekip aldı.ALSE Cankurtaran Birim Müdürü Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Eğitmeni Ahmet Gödeler, bir kişinin bile burnu kanamaması için canla başla çalıştıklarını söyledi. Gödeler, "Bir canı bile kurtarmanın değeri paha biçilmez. Hayatı kurtulan insanların evlerinde sevdikleriyle hayatlarına devam ettiğini bilmek müthiş bir duygu" diye konuştu.Ahmet Gödeler, ekibin tamamının R3 belgeli uzman cankurtaranlar olduğunu anlattı. Mayıs ayı başından beri Konyaaltı plajlarının dolu olduğunu belirten Gödeler, "Normal zamanlarda haftada 4- 5 olaya müdahale ederken bayram da bu sayı 106 oldu. Yaz sezonunun gelmesiyle yoğunlukla birlikte olay sayısı da artıyor" diye konuştu. Toplam 46 kişilik ekip 6.5 kilometrelik sahil şeridinde 34 gözetleme kulesinde yaşam nöbetini sürdürüyor.