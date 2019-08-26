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4 ilçe alevlere teslim

Giriş Tarihi: 26.8.2019
4 ilçe alevlere teslim
ANTALYA'NIN Serik, Gazipaşa, Kumluca ve Kemer ilçelerinde çıkan yangınlar korkuttu. Serik ilçesinde Deniztepesi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Sarp alandaki orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazöz müdahale etti. 3 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü. Kumluca ilçesi Beşikçi Mahallesi'ndeki çıkan orman yangınında da 1 hektar alan zarar gördü. Gazipaşa'da Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisinde makilik alanda çıkan yangın, yakınındaki nar bahçesine sıçardı. Evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 3 dönüm makilik alan ve nar bahçesi zarar gördü. Kemer ilçesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Idyros Antik Kenti'nde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
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4 ilçe alevlere teslim
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