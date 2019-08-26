Alanya dört köşe

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci haftasında ilk kez kendi seyircisi önüne çıkan Alanyaspor, zorlu Kasımpaşa maçında 4-1'lik skorla güldü.İlk yarı 1-0 öne geçtikleri maçta, pozisyonlarda acele edince kaptırılan bir topla gol yediklerini vurgulayan Bulut, "Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik.Stat güzel, zemin muhteşem.açıklamasında bulundu.Bulut, 4-1 kazanmalarına rağmen yaptıkları hataların farkında olduklarını ve bunu düzelteceklerini kaydetti. Başarılı teknik adam, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor ve daha az hata yapmamız gerekiyor.ifadelerini kullandı.Haftaya eski takımı olan ve teknik direktörlüğünü de Alanyaspor'un eski hocası Sergen Yalçın'ın yaptığı Yeni Malatyaspor ile oynayacakları hatırlatılması üzerine Bulut şunları söyledi: "Sonuçta orada 2 yıl güzel bir süreç geçirdim.Her şeyimizi Alanyaspor için yapacağız.yanıtını verdi.