Alanya dört köşe

Süper Lig'in ikinci haftasında ilk kez kendi seyircisi önüne çıkan Alanyaspor, zorlu Kasımpaşa maçında 4-1'lik skorla güldü. Ligde 2'de 2 yapan turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Erol Bulut, taraftarın kendilerini durmadan desteklemesinden dolayı övgüler yağdırdı.
TARAFTAR 12. KUVVET OLDU
İlk yarı 1-0 öne geçtikleri maçta, pozisyonlarda acele edince kaptırılan bir topla gol yediklerini vurgulayan Bulut, "Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik. Taraftar muhteşemdi, 1-1 olunca da takımı desteklediler. Takımın 12'nci oyuncusu oldular.
Stat güzel, zemin muhteşem. Yaşımız 44 olmasa biz de oynardık"
açıklamasında bulundu.
HEDEFIMIZ MİNİMUM HATA
Bulut, 4-1 kazanmalarına rağmen yaptıkları hataların farkında olduklarını ve bunu düzelteceklerini kaydetti. Başarılı teknik adam, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor ve daha az hata yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi düzeye getirerek minimum hata ile yolumuza devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
SIRADA YENİ MALATYA VAR
Haftaya eski takımı olan ve teknik direktörlüğünü de Alanyaspor'un eski hocası Sergen Yalçın'ın yaptığı Yeni Malatyaspor ile oynayacakları hatırlatılması üzerine Bulut şunları söyledi: "Sonuçta orada 2 yıl güzel bir süreç geçirdim. Başarılı 2 sezon oldu. Biraz duygusallık yaşayacağız ama sonuçta şu an Alanyaspor için çalışıyoruz.
Her şeyimizi Alanyaspor için yapacağız. İnşallah haftaya oraya gittiğimizde mutlu bir şekilde döneriz"
yanıtını verdi.