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Alkışlar ’a

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Alkışlar Antalyaspor’a
ANTALYASPOR, dün oynanan Yukatel Denizlispor mücadelesinin bilet gelirlerini korkunç bir cinayete kurban giden Emine Bulut'un kızının geleceği için bağışladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız" denildi.
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Alkışlar Antalyaspor’a
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