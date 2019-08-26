Antalya güneşi ihraç ediliyor

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 28 yıldır fiber optik aydınlatma sistemlerinin üretimini yapan PSL Electronik A.Ş., yıl içindeki güneşli gün sayısı tarımsal üretim için yeterli olmayan kuzey ülkelerine yönelik ürün geliştirdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, fabrika içerisinde 250 metrekarelik bir alanı laboratuar olarak düzenledi. Ledlerin etkisini görmek için domates ve çilek yetiştirilen laboratuarda, sonuçlar başarılı çıktı. Şimdiki hedef ise Rusya'da oldukça popüler olan dikenli salatalık yetiştirmek. Özellikle Rusya'nın bu teknolojiye özel ilgi duyduğunu kaydeden Cengiz Şentürk, "Rusya kendi iç üretimini arttırmanın yollarını arıyor. Gün ışığından uzak olması domates, salatalık gibi ürünleri yetiştirmesini engelliyor. Onlar da bu tür teknolojileri kullanarak dev kapalı seralar kurarak üretim yapmak istiyor. Birkaç yere sistem kurduk. Fakat hedefimiz çok daha büyük alanlar" diye konuştu.