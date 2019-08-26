Büyüklere masallar

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ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin Mart ayında Kızılsaray Mahallesi'nde hizmete açtığı Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eski bir Antalya evinin yenilenerek mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlayan Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi'nde, 60 yaş ve üstü katılımcılar çocuklarını büyüttükleri masalları bu kez kendileri dinledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte masalları Ezi Masal Evi'nden Gizem Başboğa, Satı Varol ve Melike Şahin anlattı. '3 Kadın 3 Masal' adılı etkinlikte masallara kendisini kaptıran yaşlılar eğlenceli anlar yaşadı.