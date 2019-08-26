Doukara ‘en pahalı dördüncü isim

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Antalyaspor'dan Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olan Souleymane Doukara'nın bonservis bedeli belli oldu. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaBöylece Doukara, Antalyaspor'un rekor satışlarına ismini yazdırdı. Transfarmarkt verilerine göre, Doukara, kırmızı- beyazlı takımınİlk sırada ise 2013'te 3.3 milyon Euro'ya Rusya'nın Terek Grozny takımınavar.Üçüncü en pahalısatış ise geçenyıl İtalyan