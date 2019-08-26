Doukara ‘en pahalı dördüncü isim

Antalyaspor'dan Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olan Souleymane Doukara'nın bonservis bedeli belli oldu. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Senegalli golcü oyuncunun 2.2 milyon dolara satıldığını açıkladı.
Böylece Doukara, Antalyaspor'un rekor satışlarına ismini yazdırdı. Transfarmarkt verilerine göre, Doukara, kırmızı- beyazlı takımın en pahalıya sattığı 4'üncü futbolcu oldu.
İlk sırada ise 2013'te 3.3 milyon Euro'ya Rusya'nın Terek Grozny takımına satılan İsmail Aissati
var.
FAZLI DA IKINCI SIRADA
Akreplerin unutulmaz golcüsü Fazlı Ulusoy'un Beşiktaş'a 2000 yılında 2.5 milyon Euro'ya satışı ise hâlâ ikinci sırada yer alıyor.
Üçüncü en pahalı
satış ise geçen
yıl İtalyan Benevento kulübüne 2.3 milyon Euro'ya giden Sandro oldu.