Ispartaspor’a yeni golcü

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Yeni sezon transfer çalışmalarında sona gelen Ispartaspor'un kadrosuna kattığı son transfer Çorumspor'un başarılı forveti Volkan Serim oldu. 2. Lig'den BAL takımına transfer olan Volkan Serim, gelecek hafta Isparta'ya gelecek.Ispartaspor Başkanı Atakan Yazgan, Volkan'ın transferi için 3 haftadır yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.Yeni sezonla ilgili iddialı açıklamalarda bulunan Yazgan,dedi. Forma satışlarında rekor bekleyen Yazgan, bin formanın basıldığını bildirdi.