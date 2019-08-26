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Ispartaspor’a yeni golcü

ekibinin son transferi Çorumspor’un başarılı forveti Volkan Serim oldu. Volkan gelecek hafta ’ya gelecek

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Ispartaspor’a yeni golcü
Yeni sezon transfer çalışmalarında sona gelen Ispartaspor'un kadrosuna kattığı son transfer Çorumspor'un başarılı forveti Volkan Serim oldu. 2. Lig'den BAL takımına transfer olan Volkan Serim, gelecek hafta Isparta'ya gelecek. Türkiye Kupası'nda Tavşanlı Linyitspor ile karşı karşıya gelecek olan Ispartaspor'da Volkan Serim'de forma giyecek. 1988 doğumlu başarılı golcünün 2. Lig'de 26 maçta 4, 3. Lig'de ise 232 maçta 59 golü bulunuyor. Ispartaspor Başkanı Atakan Yazgan, Volkan'ın transferi için 3 haftadır yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.

İDDİALI KONUŞTU
Yeni sezonla ilgili iddialı açıklamalarda bulunan Yazgan, "Şampiyon olacağız. Her şey iyi ve güzel olacak" dedi. Forma satışlarında rekor bekleyen Yazgan, bin formanın basıldığını bildirdi.
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Ispartaspor’a yeni golcü
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