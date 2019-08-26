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Marketteki tacizi kameralar yakaladı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Marketteki tacizi kameralar yakaladı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kız çocuğu M.İ.'ye (13) bebek arabasındaki 1.5 yaşındaki kardeşinin yanında cinsel istismarda bulunan market işletmecisi H.K. tutuklandı. Olay, M.İ. annesine bir daha markete gitmek istemediğini söyleyince ortaya çıktı. M.İ. nedenini soran annesine, market sahibi H.K.'nin kendisini öptüğünü daha önce de kendisini birkaç defa taciz ettiğini söyledi. Anne C.K. jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine markete gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları izledikten sonra işyeri sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. H.K., savcılık sorgusunda kendisinin çok pişman olduğunu, cinsel istismar gibi bir davranış yapmak istemediğini söyledi. Görüntülerde M.İ. marketten gideceği sırada, reyondan aldığı ürünü bebek arabasında küçük çocuğa veren H.K., kız çocuğu M.İ.'nin yanağını eliyle okşayıp, öpüyor.
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Marketteki tacizi kameralar yakaladı
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