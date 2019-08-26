Mezarsız yas sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 39 yılda bin 242 kişi sele kurban giderken, kayıpların yaşandığı yerlerin başında Antalya geliyor. Yaşanan sel faciaların son kurbanı 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer'de çıkan hortum felaketinde sel sularına kapılarak kaybolan üniversiteli Buse Acar olmuştu. Geçen sürede Acar'ın izi hala bulunamadı.Sel sularının açtığı yaraların kapanması ise uzun zaman alıyor. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören Köyü'nde 9 Ekim 2011 yılında yaşanan sel felaketinde kaybolan 6 kişiden 4'ü bulunurken Süleyman Çelik (78) ile eşi Meryem Çelik (77) bir daha bulunamadı. Anne babasını sel sularında kaybeden mali müşavir Fevzi Çelik, olayın ardından bölgede iki hafta resmi arama yapıldığını, kendisinin de yakınlarıyla 10 ay boyunca aradıklarını ama tüm aramalarda anne ve babasını bulunamadığını söyledi.Aramaları yaparken zaman zaman psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Fevzi Çelik, "En azından kemiklerinin bulunup bir mezarı olmasını isterdik. Artık onlar adına hayır işleri yapıyoruz" dedi.Torun Oğuz Kağan Akbaba ise anneannesi Meryem Çelik ile dedesi Süleyman Çelik'in cesetlerinin bulunamadığı için o yıllarda okuluna ara verip 10 aydır kayboldukları bölgede arama yaptığını söyledi.Sel felaketinde yaşamanı yitiren Süleyman Çelik ile eşi Meryem Çelik'in isimleri ise yaşayacak. Gebiz'de yaptırılan afet konutlarının bulunduğu iki sokağa yaşlı çiftin isimleri verilecek. Oğul Fevzi Çelik, anne ve babasının isimlerinin Afet Konutları'nda iki sokağa verilmesinin kendilerini onure ettiğini kaydetti.ANTALYA'NIN Kemer ilçesindeki 26 Ocak tarihinde çıkan hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan ve 7 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Kader Buse Acar bulunamadı. Kayıp Buse'nin bulunması için devletin bütün birimleri yaşanan felaketin ardından karada ve denizde günlerce arama yapmış, aramalara rağmen Buse'nin cansız bedenine ulaşılamamıştı. Kader Buse Acar için 3 Mayıs'ta Kemer Sanayi Sitesi Camisi'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Ancak baba kızının bulunması için güvenlik güçleri ile birlikte karada