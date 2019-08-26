Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Osmanlı geleneği Antalya’da yaşıyor

Osmanlı geleneği ’da yaşıyor

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Osmanlı geleneği Antalya’da yaşıyor
ANTALYA'DA Osmanlı geleneği olan 'Zimem'i yaşatarak, vatandaşların borçlarını ödeyerek marketlerden veresiye defterlerini satın alan gizli hayırseverlerin sayısı artıyor. Muratpaşa Soğuksu Mahallesi'nde, 6 bin 500 TL'ye veresiye defterini satın alan gizli hayırseverin ardından, Kepez Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 2 bakkala, bir hayırsever adına gelen 4 kişi, veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Toplam 10 bin lira vererek veresiye defterlerindeki borçların yazılı olduğu sayfaları koparıp alan grup, yanlarında getirdikleri tüm borçlarınız hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir' yazılı afişleri de bakkalların kapılarına astırdı.

BÜYÜK SEVİNÇ
Bakkal Oktay Berber "İsmini sorduğumda söylemediler. Böyle insanlar kaldı mı? dedim. Borcu ödenenler sevinçten ağladı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı geleneği Antalya’da yaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN