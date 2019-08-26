Osmanlı geleneği Antalya’da yaşıyor

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ANTALYA'DA Osmanlı geleneği olan 'Zimem'i yaşatarak, vatandaşların borçlarını ödeyerek marketlerden veresiye defterlerini satın alan gizli hayırseverlerin sayısı artıyor. Muratpaşa Soğuksu Mahallesi'nde, 6 bin 500 TL'ye veresiye defterini satın alan gizli hayırseverin ardından, Kepez Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 2 bakkala, bir hayırsever adına gelen 4 kişi, veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Toplam 10 bin lira vererek veresiye defterlerindeki borçların yazılı olduğu sayfaları koparıp alan grup, yanlarında getirdikleri tüm borçlarınız hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir' yazılı afişleri de bakkalların kapılarına astırdı.Bakkal Oktay Berber "İsmini sorduğumda söylemediler. Böyle insanlar kaldı mı? dedim. Borcu ödenenler sevinçten ağladı" dedi.