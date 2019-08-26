Pehlivanların arenası hazır

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek 31'inci Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşler öncesinde Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Güreş Komitesi üyeleri, Güreş Ağası Hamdi Sarıca, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen ile meclis üyeleri ve güreş komitesi 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılan çalışmaları inceledi. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, "Bu yıl girişler, çıkışlar, emniyet güçleri ve özel güvenlikliler tarafından kontrol edilecek. Bu sene farklı olarak, Kadınlar tribünü, gençler tribünü, engelli, şehit yakınları ve gaziler için tribün olacak. Bu yıl çok faklı bir güreş organizesi yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi, pehlivanlarımızı en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz"
dedi.