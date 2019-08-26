Pehlivanların arenası hazır

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek 31'inci Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşler öncesinde Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Güreş Komitesi üyeleri, Güreş Ağası Hamdi Sarıca, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen ile meclis üyeleri ve güreş komitesi 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılan çalışmaları inceledi. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek,dedi.