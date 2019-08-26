Tatil cennetinden 4.5 ton çöp çıktı

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MUĞLA'NIN Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde 'Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz' sloganıyla 41 mahallede yapılan temizlikte 4.5 ton çöp toplandı. Temizlik kampanyasına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Deniz Ticaret Odası Şaban Arıkan, muhtarlar, meclis üyeleri, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Başkan Karaca, "Bu kampanyalar önümüzdeki günlerde aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu kampanya Fethiye'nin geleceği için çok önemlidir" dedi. DTO Başkanı Şaban Arıkan ise "Yaptığımız kampanyalardan sonra halkımız ve tatilciler biraz daha bilinçleniyor. Bizim işimiz çevreyi temizlemek değil, bilinç oluşturmaktır" diye konuştu.