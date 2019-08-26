Tropikal şenlik

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 'Tropikal Meyve Hasat Şenliği'nde bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek tropik meyveler tanıtıldı. Atatürk Parkı'ndaki şenlikte Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya, ejder meyvesi, guava, muz, avokado, Türk kahvesi ve çikolata meyvesi gibi tropikal meyvelerin yer aldığı stantlar kuruldu. 25 farklı tropikal meyvenin üretimi yapılan ilçede düzenlenen şenlikte katılımcılar, tropik meyve stantlarını gezerek ürünlerin tadına baktı.Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın uygun hava koşulları nedeniyle tropik meyve üretimi için de ön plana çıktığını belirterek, muzun 1730'lu yıllardan beri Alanya dikildiği, avokadonun da 1970'li yıllardan itibaren üretilmeye başlandığını söyledi. Antalya'nın ürettiği tropikal meyvelerin hasat şenliğini yapacak noktaya gelmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Tropik meyve konusunda pazar sıkıntımız yok. Hem iç pazar, hem de Avrupa'dan yoğun talep var" dedi.