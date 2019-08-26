Zafer Bayramı’na konserli kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri düzenleyecekleri konserlerle kutlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz'un 97'nci yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği konserle kutlayacak. Antalyalılar Zafer Bayramı coşkusunu 30 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de sahneye çıkacak Edip Akbayram konseriyle yaşanacak. Konserde usta sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.Bayram kutlamaları Konyaaltı'nda ise bir gün önce başlayacak. Konyaaltı Belediyesi önünde kurulan sahnede 29 Ağustos'ta Kubat, Antalyalılarla buluşacak. Kepez Belediyesi ise Zafer Bayramını Funda Arar konseri ile kutlayacak. Aynı zamanda Kepez Kent Meydanı da açılacak.