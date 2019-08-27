10 numara Bammou 10 dakikada golünü attı

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ALANYASYOR'UN bu sezonki yeni transferlerinden10 numara pozisyonunda oynayan ve geçen sezon Fransa'nın Caen takımında forma giyen santrafor Bammou,ifadelerini kullandı. Kasımpaşa karşısında takımının 4'üncü golünü attıktan sonra attığı parende ile görsel şov yapan Bammou,diye konuştu.