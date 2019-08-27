10 numara Bammou 10 dakikada golünü attı

ALANYASYOR'UN bu sezonki yeni transferlerinden Fas asıllı Fransız santrfor 27 yaşındaki Yacine Bammou için 10 dakikalık süre yetti.
10 numara pozisyonunda oynayan ve geçen sezon Fransa'nın Caen takımında forma giyen santrafor Bammou, "Sadece 10 dakika süre alabildim. Ancak bu bana yeterli oldu. Çünkü takımımızda birlik söz konusu, Bu aile ortamı çok güzel. Çünkü bu bize galibiyeti getirdi"
ifadelerini kullandı. Kasımpaşa karşısında takımının 4'üncü golünü attıktan sonra attığı parende ile görsel şov yapan Bammou, "Umarım her karşılaşmada bu şovum devam eder"
diye konuştu.