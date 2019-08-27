Adrasan’da bir dokun bin ah işit

BUGÜN NELER OLDU

KUMLUCA Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Ağustos ayı meclis toplantısında gündem Adrasan oldu. Adrasan'da otel ve tekne işleten KUTSO Meclis Üyesi Tahir Arslan, bölgede yaşanan sorunları anlattı. Arslan'ın uzun konuşması, adeta 'bir dokun, bin ah işit' dedirtti. Arslan, Kumluca Belediyesi'nin Adrasan'ı çok kötü bir şekilde yönettiğini, sorunların bu nedenle biriktiğini anlattı.Sorunların başında teknelerle ilgili düzensizliğin geldiğini anlatan Tahir Arslan, "Önlem alınmadığı için şu anda Adrasan'da seksenin üzerinde tekne oldu. Teknelerin fosseptik sorunu çözülmedi ve deniz pislik içinde Kumluca Belediyesi maalesef başkanın kendine yakın gördüğü 10-15 kişinin teknesinin fosseptiğini çekip günü tamamlıyor. 52 tekne daha var onlar ne olacak? Affedersiniz deniz pislik içerisinde" diye konuştu.CHP'li Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun ilk olarak Adrasan'da otoparkları kaldırdığını hatırlatan Arslan, "Araçlar otellerin ulaşım yolunu işgal etmeye başladı. Her yer pislik içinde. Bu yetmez gibi sahile kurulan çadırlar yüzünden sahil çadır kente döndü. Allah göstermesin ne ambulans girebilir ne itfaiye. Sahiller elleri poşetli satıcılarla dolu. Biz bunlara önlem alınmasını beklerken belediye bir sürü küçük büfe kurdu" ifadelerini kullandı.