Bursaspor’dan Yekta hamlesi

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TFF 1. Lig'de mücadele veren Bursaspor'un, Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Yekta Kurtuluş ile 15 gün önce irtibat kurulduğu öğrenildi. Yekta'nın yeşil-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Kariyerinde Sivasspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusu, iki kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.Yekta, geçen sezon Antalyaspor'da 21 maçta görev yaptı ve 1 kez gol attı.