Bursaspor’dan Yekta hamlesi

TFF 1. Lig'de mücadele veren Bursaspor'un, Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Yekta Kurtuluş ile 15 gün önce irtibat kurulduğu öğrenildi. Yekta'nın yeşil-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Kariyerinde Sivasspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusu, iki kez de A Milli Takım'ın formasını terletti. Süper Lig kariyerinde 213 maça çıkan ve 11 gol atıp, 13 asist yapan Yekta'nın G.Saray'la Şampiyonlar Ligi deneyimi de bulunuyor.
Yekta, geçen sezon Antalyaspor'da 21 maçta görev yaptı ve 1 kez gol attı.