Efsane atın torunu şampiyonluğa koşuyor

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Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı yarış atı olarak bilinen ABD doğumlu İngiliz safkan atı Secretariat'ın torunu Yılmaya, şampiyonluk için hazırlanıyor. Antalya'da Kepez Belediyesi At Binicilik Tesisi'nde geçen yıl doğan Yılmaya, yarışlar için eğitilmeye başlandı. Bir yaşındaki Yılmaya'nın eğitmeni Emrah Kolakoğlu, Yılmaya'nın ilk dört ayını annesiyle geçirdiğini, sonraki aylarında ise iki tay eşliğinde koşturulduğunu söyledi. Şu anda itaat eğitimlerine başladıklarını aktaran Kolakoğlu, tayların çok korktuklarını, onlara bir bebek gibi davranılması gerektiğini vurguladı.Yılmaya'nın ilk koşusuna nisan ayında çıkacağını anlatan Kolakoğlu, "Yılmaya, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından hipodrom açıldığında Antalya'da koşacak. Türkiye'nin en önemli koşusu Gazi Koşusun'da şampiyon olarak dedesini en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz" dedi.