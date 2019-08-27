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Eğirdir’in kurtuluş reçetesi üretimde

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Eğirdir’in kurtuluş reçetesi üretimde
ISPARTA Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, fazla personelin değerlendirilmesi ve ek gelir sağlanması amacıyla belediyeye ait soğuk hava deposunda mantar üretim tesisi kurulacağını açıkladı. Belediyeyi 108 milyon liralık borç ve 500'ün üzerinde personelle devraldıklarını anlatan Gök, soğuk hava deposunda 700 bin TL'lik yatırımla mantar üretim tesisi kurulacağını ve 60 işçinin de burada istihdam edilerek değerlendirileceğini söyledi.

1 YILDA ÇIKACAK
Türkiye'de mantar tüketiminin giderek arttığını ve bu alanda gelecek gördüklerini kaydeden Gök, "Türkiye'nin yıllık mantar tüketimi 700 bin ton. Şu an Türkiye'de 150 bin ton mantar üretiliyor. Buna güveniyoruz. 700 bin TL'lik yatırımla yıllık 700 bin TL kar yapmayı hedefliyoruz" dedi.
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Eğirdir’in kurtuluş reçetesi üretimde
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