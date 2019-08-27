Gelenek sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'un Bayramlar Köyü'nde düzenlenen Böğet Koyun Yıkama Şenlikleri ilginç görüntülere sahne oldu. 750 yıllık gelenekte koyun sürülerinin çobanları eşliğinde soğuk sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişi Orta Asya'ya kadar uzanan, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da devam ettirilen geleneğe katılacak koyunlar, Beydağları'ndaki bir tür taştan elde edilen kırmızı renkli boyayla boyandı.KOYUNLARIN ıslıklar eşliğinde sudan geçme yarışması için çobanlar tüm hazırlıklarını yaptı ve şafak vakti koyun sürülerinin sudan geçirilmesi yarışı yapıldı. Şenliklerde toplam 13 çoban ve sürüsü yarıştı. Vatandaşlar, koyunların yıkanmasını izlemek için geceden alana geldi. Kırmızıya boyanan 'elcik' adı verilen lider koyun ve sürü, çobanı takip ederek dereden en hızlı geçmeye çalıştı. Soğuğa rağmen çobanlar koyunlarıyla birlikte suya girdi. Yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde olan göletteki yarışmada renki anlar yaşandı.