Kadın hekimler okul boyuyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadın Hekimler Egitime Destek Vakfı'nın (KAHEV) bu yaz baslattıgı 'KAHEV ile Rengarenk Gelecege' projesine Antalya'nın kadın hekimleri de destek verdi. Antalya Hasan Kaya Ortaokulu'nu proje için seçen kadın hekimler, is çıkısında gidip bizzat okula gelerek boya yapıyor. Bazı kadın hekimler ise yıllık izin alarak bütün iznini okul boyayarak geçiriyor.Okulda 16 derslik ve tüm iç koridorlar kadın hekimler tarafından boyanıyor. Proje ile Türkiye'nin dört bir yanında boya ve tadilata ihtiyacı olan okullar tek tek belirlenerek yaz aylarında gönüllü doktorların da katılımıyla boyanıyor. Bugüne kadar yüzlerceögrenciye burs veren KAHEV, daha önce de onlarca okula kütüphane ve robotik laboratuarlar yaptırarak egitime Asagı- istedikledestek vermisti.