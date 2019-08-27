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Kalitesiz kırtasiye kör edebilir

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Kalitesiz kırtasiye kör edebilir
YENİ eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Bayrak, ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. Özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini kaydeden Mehmet Bayrak, "Bu boya körlüğe ve cilt kanserine kadar sağlık sorunlarına yol açıyor" dedi.
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Kalitesiz kırtasiye kör edebilir
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