Komiserin dikkati felaketi önledi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, aynı sokakta oturan komiser Ömer Faruk Aydoğdu tarafından fark edildi. Komiser, telsizle yangını anons edip, bölgeye itfaiye gönderilmesini istedi. Evinden çıkan Aydoğdu, apartmanın zillerine basarak bina sakinlerine yangını haber verdi. Binadakileri tahliye eden Aydoğdu'nun ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü.Yangın, Kepez'deki Yenidoğan Mahallesi 3069. Sokak'taki 4 katlı Defne Apartmanı'nın çatısında çıktı. Kısa sürede müdahale edilmesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı katında zarar oluştu. Çevredeki binalarda oturanlar, balkonudan çalışmaları izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.